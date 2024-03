News

Wes Cravens "The Last House On The Left" im April auf Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht "The Last House On The Left" (Mondo Brutale) im April auf Blu-ray Disc. Der ehemals indizierte Horror-Thriller von Wes Craven aus dem Jahr 1972 wurde zuvor bereits als in verschiedenen Varianten veröffentlicht und erscheint inklusive Kinofassung und "Krug-Cut"-Urfassung am 18.04.2024 als einfache Ausgabe mit zwei Blu-ray Discs in Standard-Verpackung.

Die Blu-ray Disc wird mit englischem und deutschem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind zwei Audiokommentare mit Regisseur Wes Craven & Produzent Sean S. Cunningham sowie den Darstellern David Hess, Marc Sheffler & Fred Lincoln geplant.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.