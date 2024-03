News

Disney: Weitere Star Wars & Marvel-Serien auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney hat in den USA weitere Star Wars & Marvel-Serien auf Ultra HD Blu-ray angekündigt, die bislang nur über den Streaming-Dienst Disney+ zu sehen waren. Am 30.04.2024 werden in den USA die folgenden vier Serien auf Ultra HD Blu-ray erscheinen:

Star Wars: Andor – Staffel 1

Star Wars: Obi-Wan Kenobi – Die komplette Serie

Marvel: The Falcon and The Winter Soldier - Staffel 1

Marvel: Moon Knight - Staffel 1

Die Serien erscheinen wie zuvor bereits "The Mandalorian", "Loki" und "Wandavision" jeweils als 4K-Steelbooks inklusive englischem Dolby Atmos-Ton und zusätzlichen Blu-ray Discs. Außerdem ist verschiedenes Bonus-Material wie Making of-Featurettes und Deleted Scenes dabei. Mit einer Veröffentlichung der Ultra HD Blu-rays in Deutschland dürfte ebenfalls zeitnah zu rechnen sein.

bereits erhältlich:

www.disneyplus.com

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.