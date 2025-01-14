News
"We live in Time" erscheint auf Blu-ray Disc
15.01.2025 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht "We live in Time" im Frühjahr auf Blu-ray Disc. Das Drama mit Florence Pugh und Andrew Garfield läuft seit dem 09.01.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 10.04.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
- We live in Time [Blu-ray] bei Amazon.de
- We live in Time [Blu-ray] bei jpc.de
- We live in Time [Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.