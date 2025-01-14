News

"We live in Time" erscheint auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "We live in Time" im Frühjahr auf Blu-ray Disc. Das Drama mit Florence Pugh und Andrew Garfield läuft seit dem 09.01.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 10.04.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

