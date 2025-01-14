News

Sam Raimis "The Gift - Die dunkle Gabe" erscheint auf Blu-ray Disc

Filmjuwelen veröffentlicht "The Gift - Die dunkle Gabe" im Februar auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Sam Raimi aus dem Jahr 2000 mit Cate Blanchett, Keanu Reeves, Katie Holmes und Hilary Swank wird ab dem 27.02.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein. Die Blu-ray Disc wird als Bonus-Material über Hintergrundberichte, Interview-Clips sowie Trailer & TV-Spots verfügen.

