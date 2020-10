News

Warner verschiebt "The Batman"-Kinostart auf 2022 und zieht "Matrix 4" vor

Warner verschiebt den US-Kinostart von Matt Reeves "The Batman" auf 2022. Die Änderung im Zeitplan wurde durch die Terminverschiebung von Denis Villeneuves "Dune" auf den 01.10.2021 erforderlich, der ursprünglich für "The Batman" vorgesehen war. Aber es gab auch Verzögerungen bei den "Batman"-Dreharbeiten u.a. durch die Covid-19-Infektion von Hauptdarsteller Robert Pattinson. "The Batman" soll jetzt voraussichtlich am 04.03.2022 in den US-Kinos starten.

Dafür wurde "Matrix 4" in den Planungen vom 01.04.2022 vorgezogen und soll jetzt bereits am 22.12.2021 in den US-Kinos starten.

