News

Warner: Neuer Trailer für M. Night Shyamalans "Trap" online

Warner hat einen neuen Trailer für "Trap: No Way Out" veröffentlicht:

Der neue Film von M. Night Shyamalan mit Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills und Allison Pill soll am 01.08.2024 in den deutschen Kinos starten. Es geht um einen Vater, der zusammen mit seiner Tochter auf einem Pop-Konzert "in den Mittelpunkt eines düsteren und unheimlichen Ereignisses" gerät.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.