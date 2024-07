News

"Alphaville: Forever! Best of 40 Years" erscheint als CD & Vinyl LP-Set

Warner Music veröffentlicht "Alphaville: Forever! Best of 40 Years" am 27.09.2024 als CD & LP-Set. Die 3 CD-Edition im Digipack enthält 40 Songs inklusive verschiedener Remixe, die von Fans über ein Voting-Tool ausgewählt wurden. Die gekürzte LP-Ausgabe (180g) mit 13 Songs verfügt über eine Innenhülle mit Credits, Fotos sowie in der limitierten Erstauflage ein exklusives Poster.

Bereits am 05.07.2024 erscheint "Forever Young" als Blu-ray Disc mit Dolby Atmos-Mix.

Tracklisting CD

CD 1

1 Big In Japan - Single Version - 2019 Remaster

2 Fools - 2023 Remaster

3 The Mysteries of Love - 7“ Remix Edit - 2021 Remaster

4 Jerusalem - Single Version - 2021 Remaster

5 A Victory of Love - 2019 Remaster

6 Summer Rain - 2021 Remaster

7 Dance with Me - Symphonic Version

8 Sounds Like a Melody - Single Version - 2019 Remaster

9 I Die For You Today - 2024 Remaster

10 Universal Daddy - 2021 Remaster

11 Inside Out - 2023 Remaster

12 Forever Young - 2019 Remaster

13 Flame - 2023 Remaster

CD 2

1 Sounds Like a Melody - Special Long Version - 2019 Remaster

2 Dance With Me - Empire Remix - 2021 Remaster

3 Wishful Thinking - Radiomix Turbobeat - 2023 Remaster

4 The Jet Set - Single Remix - 2019 Remaster

5 Heartbreak City

6 Monkey in the Moon - 2023 Remaster

7 The Impossible Dream - Single Version - 2023 Remaster

8 She Fades Away - 2021 Remaster

9 Summer in Berlin - 2019 Remaster

10 Welcome to the Sun - 2019 Remaster

11 Lassie Come home - 2021 Remaster

12 Eternally Yours - Symphonic Version

CD 3

1 Forever Young - Special Dance Version - 2019 Remaster

2 Romeos - Single Version - 2021 Remaster

3 Red Rose - 7“ Remix - 2021 Remaster

4 Dance With Me - 2021 Remaster

5 Fallen Angel - 2019 Remaster

6 Seeds - 2019 Remaster

7 Heaven on Earth (The Things We've Got To Do) - 2024 Remaster

8 Next Generation - 2021 Remaster

9 Iron John - 2023 Remaster

10 For a Million - 2021 Remaster

11 Summer in Berlin - Symphonic Version

12 Fantastic Dream - 2021 Remaster

13 Song For No One - 2024 Remaster

14 Apollo - 2023 Remaster

15 A Handful Of Darkness

Seite A

1 Big In Japan - Single Version - 2019 Remaster

2 Fools - 2023 Remaster

3 The Mysteries of Love - 7“ Remix Edit - 2021 Remaster

4 Jerusalem - Single Version - 2021 Remaster

5 A Victory of Love - 2019 Remaster

6 Summer Rain - 2021 Remaster

7 Dance with Me - Symphonic Version

Seite B

1 Sounds Like a Melody - Single Version - 2019 Remaster

2 I Die For You Today - 2024 Remaster

3 Universal Daddy - 2021 Remaster

4 Inside Out - 2023 Remaster

5 Forever Young - 2019 Remaster

6 Flame - 2023 Remaster

bereits erhältlich:

