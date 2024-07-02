News

Samsung Music Frame jetzt erhältlich

Der Samsung Music Frame (HW-LS60D) ist ab sofort erhältlich. Der stylische Lautsprecher soll sich wie ein moderner Bilderrahmen nahtlos in die Wohnumgebung einfügen und ist mit einem Kunstwerk, dem "Art Panel", individuell anpassbar. Farbige Rahmen und Art Panel sind separat erhältlich. Auch die eigenen Lieblingsbilder kann man im Fotorahmen platzieren. Dabei beträgt der sichtbare Bereich 188 x 188 mm.

Er kann als eigenständiger kabelloser Lautsprecher oder über Q-Symphone zusammen mit einem Samsung Fernseher und einer Soundbar verbunden und als Surround-Lautsprecher verwendet werden. Der Wireless Speaker ist mit Dolby Atmos und DTS:X kompatibel und als Dreiwege-Lautsprecher mit Waveguide konzipiert. Per Bluetooth oder WiFi kann man das Gerät ohne Fernbedienung über das Smartphone steuern. Dazu gibt es umfassenden Streaming Content über Samsung Made for Germany. Chromecast ist an Bord, AirPlay wird unterstützt und per Alexa lässt sich das Gerät mit Sprachbefehlen steuern. Verfügt man über einen Samsung TV, kann man auch die One Remote Control zur Bedienung des HW-LS60D verwenden. Stattet man den Music Frame mit dem separat erhältlichen SmartThings USB-Dongle aus, kann man den SmartThings Hub nutzen und Geräte in der Nähe, z.B. mit ZigBee-Technologie, mit der Plattform verbinden und diese ebenfalls über die SmartThings App steuern.

Der Samsung Music Frame (HW-LS60D) ist aktuell zum Preis von 469 Euro erhältlich.

