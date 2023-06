News

Warner: Neuer "Dune Part Two" XXL-Trailer online

Warner hat einen neuen Trailer für "Dune: Part Two" veröffentlicht und zeigt eine über drei Minuten lange Vorschau auf Denis Villeneuves zweiten Teil der Neuverflimung des Science Fiction-Klassikers "Der Wüstenplanet" von Frank Herbert:

Offizielle Synopsis:

„Dune: Part Two“ erzählt die Geschichte der mythischen Reise von Paul Atreides, der sich mithilfe von Chani und den Fremen auf einen Rachefeldzug gegen die Verschwörer begibt, die seine Familie vernichtet haben. Der junge Paul steht vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des gesamten Universums. Mit allen Mitteln aber muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern – eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann.

"Dune: Part Two" soll am 02.11.2023 in den deutschen Kinos starten.

Denis Villeneuve schrieb auch für "Dune: Part Two" erneut zusammen mit Jon Spaihts das Drehbuch. Neben Darstellern wie Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem und Dave Bautista, die bereits im ersten Teil dabei waren, sollen in "Dune: Part Two" u.a. auch Christopher Walken, Lea Seydoux, Florence Pugh, und Austin Butler zu sehen sein. Gedreht wurde "Dune: Part Two" in Budapest, Abu Dhabi, Jordanien und Italien. Der Music Score wird wieder von Hans Zimmer komponiert.

