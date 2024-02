News

Warner: Erster Trailer zum Horror-Thriller "The Watchers" online

Warner hat den ersten Trailer für "The Watchers" veröffentlicht:

Der Horror-Thriller von Ishana Night Shyamalan mit Dakota Fanning soll am 06.06.2024 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Der Film folgt Mina, einer 28-jährigen Künstlerin, die in einem weitläufigen, unberührten Wald in Westirland strandet. Als Mina Unterschlupf findet, gerät sie unwissentlich in die Falle von drei Fremden, die jede Nacht von mysteriösen Kreaturen beobachtet und verfolgt werden.

