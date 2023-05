News

Warner: Erster "Dune: Part Two"-Trailer online

Warner hat den ersten richtigen Trailer für "Dune: Part Two" veröffentlicht:

Der zweite Teil von Denis Villeneuves Neuverfilmung des Science Fiction-Klassikers von Frank Herbert soll am 02.11.2023 in den deutschen Kinos starten.

Denis Villeneuve schrieb auch für "Dune: Part Two" erneut zusammen mit Jon Spaihts das Drehbuch. Neben Darstellern wie Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem und Dave Bautista, die bereits im ersten Teil dabei waren, sollen in "Dune: Part Two" u.a. auch Christopher Walken, Lea Seydoux, Florence Pugh, und Austin Butler zu sehen sein.

