News

Hans Zimmers "The Thin Red Line"-Soundtrack erscheint als limitierte Vinyl-Edition

Music on Vinyl veröffentlicht den Soundtrack von Hans Zimmer zu Terrence Malicks "The Thin Red Line" (1998) in einer limitierten Vinyl Sonder-Edition. Der Music Score wird auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit "silber-dunkelgrün marmorierter"-Optik präsentiert und erscheint im Gatefold Cover mit einer limitierten Auflage von 1000 Exemplaren. Der Verkaufsstart ist für den 23.06.2023 geplant.

bereits erhältlich:

