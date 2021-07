News

Warner bestätigt "Wonder Woman 1984" 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Start

Warner hat jetzt auch ganz offiziell den Verkaufsstart von "Wonder Woman 1984" auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und Blu-ray 3D im September mit Details zur Ausstattung bestätigt.

"Wonder Woman 1984" erscheint am 02.09.2021 fürs Heimkino. Neben den Standard-Versionen sind auch mehrere Steelbook-Sondereditionen sowie eine Ultimate Collector's Edition inklusive Sammlerfigur geplant.

Die meisten Details waren bereits vorab aufgrund der früheren Veröffentlichung im Ausland bekannt. So enthält z.B. bereits die italienische Ultra HD Blu-ray eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur.

Auch die deutsche Blu-ray Disc bietet 3D-Sound in Deutsch (Dolby TrueHD / Dolby Atmos) und Englisch (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos) während die Blu-ray 3D nur über deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Ton verfügen wird.

"Wonder Woman 1984" ist bereits jetzt auch in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich. Bei Amazon wird von verschiedenen Anbietern die Ultra HD Blu-ray auch als UK-Import ohne deutschen Ton angeboten.

alternativ:

bereits erhältlich:

Wonder Woman 1984 (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1 (HDR10, HDR10+ & Dolby Vision

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Extras:

The Making of WONDER WOMAN 1984: Expanding the Wonder

Die Amazonen

Gal & Kristen: Freundinnen für immer

Klein, aber mächtig

Szenenstudie: Verfolgungsjagd

Szenenstudie: Einkaufszentrum

Spaß mit Gal & Krissy

Black Gold Werbespot

WONDER WOMAN 1984 Retro Remix

Gag Reel

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.