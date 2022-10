News

Warner 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten im Dezember

Warner veröffentlicht im Dezember eine ganze Reihe von Filmen in günstigeren Versionen auf Ultra HD Blu-ray, die in den letzten Monaten bereits als Sondereditionen erschienen sind. Außerdem erscheint auch die vierte Staffel von "Westworld" auf Ultra HD Blu-ray.

Ob "Black Adam" nach dem Kinostart am 20.10.2022 noch in diesem Jahr auf Ultra HD Blu-ray erscheinen wird, ist noch offen. Die digitale "Heimkino-Premiere" ist zumindest bereits für den 05.12.2022 geplant - auch in 4K.

01.12.2022

08.12.2022

bereits erhältlich:

