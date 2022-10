News

Neue "Atari Flashback Gold 50th Anniversary Edition" Retro-Konsole mit HDMI kommt im Dezember (Update)

AT Games veröffentlicht am 15.12.2022 die "Atari Flashback Gold 50th Anniversary Edition" in Deutschland. Die Retro-Konsole mit HDMI-Ausgang enthält 130 klassische Atari 2600-Games und verfügt neben Joysticks auch über Paddle-Controller für Spiele wie "Breakout".

Die Atari Flashback Konsole gibt die Spiele über einen HDMI-Ausgang in HD aus und unterstützt das Sichern der Spiele, das Laden sowie die "Checkpoint"-Rückgabe aller Spiele. Die Stromversorgung erfolgt über einen Micro USB-Anschluss. Die "Atari Flashback Gold 50th Anniversary Edition" kostet rund 100 EUR.

Bereits am 27.10.2022 erscheint mit dem "SEGA Mega Drive Mini 2" eine weitere Retro-Konsole in Deutschland.

Update: Die "Atari Flashback Gold 50th Anniversary Edition" ist jetzt wieder bei Amazon.de vorbestellbar.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.