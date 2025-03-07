News

"Von allen Geistern besessen!" erscheint als günstigere Blu-ray Disc (Update)

Turbine Medien veröffentlicht "Von allen Geistern besessen!" (Repossessed) erneut auf Blu-ray Disc. Die bereits als Mediabook erhältliche Komödie mit Leslie Nielsen aus dem Jahr 1990 erscheint am 27.03.2025 als einfache Blu-ray Disc in Standard-Verpackung.

Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

