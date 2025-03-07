News
"Von allen Geistern besessen!" erscheint als günstigere Blu-ray Disc (Update)
07.03.2025 (Karsten Serck)
Turbine Medien veröffentlicht "Von allen Geistern besessen!" (Repossessed) erneut auf Blu-ray Disc. Die bereits als Mediabook erhältliche Komödie mit Leslie Nielsen aus dem Jahr 1990 erscheint am 27.03.2025 als einfache Blu-ray Disc in Standard-Verpackung.
Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Von allen Geistern besessen! [Blu-ray] bei Amazon.de
- Von allen Geistern besessen! - Mediabook A [Blu-ray] bei Amazon.de
- Von allen Geistern besessen! [Blu-ray] bei jpc.de
- Von allen Geistern besessen! - Mediabook A [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.