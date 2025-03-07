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Oscar-Kandidat "Sing Sing" erscheint auf Blu-ray Disc

Weltkino veröffentlicht "Sing Sing" auf Blu-ray Disc. Das in diesem Jahr für drei Oscars nominierte Gefängnis-Drama erscheint am 11.07.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Featurette und Deleted Scenes geplant.

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