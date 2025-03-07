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"The Retirement Plan" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Retirement Plan" auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödie mit Nicolas Cage als CIA-Veteran, dessen Ruhe auf den Cayman Islands durch seine Tochter auf der Flucht nach einem Raubüberfall gestört wird, erscheint am 02.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Making of geplant.

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