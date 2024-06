News

Vodafone nutzt 1080p für EM "Jubel-Booster" im Kabel

Vodafone präsentiert zur Fußball-EM einen "Jubel-Booster" für die TV-Programme von ARD und ZDF im Kabelnetz und erreicht dadurch laut eigenen Angaben eine geringere Latenz zu anderen TV-Empfangswegen wie Satellit und DVB-T2 HD. Damit die Differenz zwischen TV-Bild und dem tatsächlichen Geschehen auf dem Fußballplatz beim Kabelfernsehen geringer wird, hat Vodafone die Leitungszuführung im Kabelnetz in den vergangenen Monaten umgestellt: Die Signale von ARD und ZDF kommen nun per Glasfaser in 1080p und nicht mehr per Satellit in 720p in den beiden TV-Zentren in Kerpen und Frankfurt-Rödelheim an. Zusätzlich wird für den "Jubel-Booster" im Rahmen eines Pilotprojekts für den Zeitraum der EM das unkomprimierte TV-Signal aus den Studios der TV-Sender nun unverändert in der Signalaufbereitung genutzt.

Dadurch soll ein zeitlicher Vorsprung beim Kabelfernsehen von bis zu zwei Sekunden gegenüber dem Satelliten erreicht werden. Der 'Jubel-Booster' funktioniert laut Vodafone aus technischen Gründen derzeit ausschließlich bei 'Das Erste HD' und 'ZDF HD' in 13 Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg sind die Signale derzeit noch auf Augenhöhe mit Satellit. An einer Einführung des 'Jubel-Boosters' in den drei Bundesländern wird derzeit noch gearbeitet.

Vodafone könnte seinen Latenz-Vorsprung sogar noch ein klein wenig erhöhen und gleichzeitig die Bildqualität über die Fußball-EM verbessern, wenn direkt das von den Sendern in 1080p über Glasfaser angelieferte Signal verwendet würde. Darauf wird aber bislang verzichtet und stattdessen das Bild auf 720p herunterskaliert. Vodafone-Sprecher Helge Buchheister begründet dies damit, dass sehr viele ältere Endgeräte im Kabel genutzt würden, die möglicherweise mit der höheren Auflösung nicht klar kommen.

Die TV-Programme von ARD und ZDF werden via DVB-T2 HD in 1080p ausgestrahlt und von der ARD gibt es auch Live-Streams in 1080p. Für die TV-Ausstrahlung via Satellit kommt aus Kompatibilitätsgründen weiterhin 720p zum Einsatz.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.