Denon stellt PerL und PerL Pro TWS-Kopfhörer mit Masimo AAT vor

Bildquelle: Masimo

Denon hat nun im Rahmen der IFA die neuen PerL TWS-Kopfhörer mit Masimo Adaptive Acoustic Technology (AAT) offiziell vorgestellt. AAT erstellt auf Basis von schwachen otoakustischen Emissionen (OAEs), die vom Innenohr erzeugt werden und Aufschluss darüber geben, wie ein Mensch ganz individuell auf Schall reagiert, ein persönliches, auf das eigene Hörvermogen abgestimmte Hörprofil und soll damit das Klangerlebnis eklatant verbessern.

Der PerL Pro ist laut Denon zudem in der Lage, Audiosignale in CD-Qualität drahtlos zu übertragen. Darüber hinaus können die Kopfhörer einen Surround-Sound-Effekt erzeugen, der das gesamte Audioerlebnis verbessern soll.

Sowohl Denon PerL Pro als auch Denon PerL sind mit aktiver Geräuschunterdrückung und einem transparenten Social Mode ausgestattet. Der PerL Pro verfügt über acht Mikrofone, der PerL über vier. Das teurere Modell kann zudem den Grad der Geräuschverringerung automatisch an die Menge des hindurchdringenden Schalls, die Umgebungsgeräusche und den Sitz in den Ohren anpassen. Individuelle Profile sowie Funktionen der Geräuschunterdrückung und die Anpassung der Touch-Bedienung erfolgt in der Denon Headphones App für iOS und Android.

Die Akkulaufzeit des PerL Pro liegt laut Hersteller bei 8 Stunden, 32 weitere Stunden stecken im Case. An Bord außerdem: aptX Lossless für BT-Übertragung in CD-Qualität und Dirac Virtuo für die genannten räumlichen Audioeffekte. Qualcomm aptX Voice ist ebenfalls integriert.

Zweiter im Bunde sind die Denon Perl mit 6 Stunden Akkulaufzeit + 24 weiteren Stunden im Case. Hier kommt aptX zum Einsatz. Beide Modelle sind nach IPX4 zertifiziert und schweiß- und witterungsbeständig.

Die Denon PerL Pro und PerL Kopfhörer sind ab sofort weltweit auf Denon.com und bei ausgewählten Denon-Händlern zum Preis von 349 Euro (Perl Pro) beziehungsweise 199 Euro (PerL) erhältlich.

