Thriller "Awake" im August auf Blu-ray Disc

CMV Laservision veröffentlicht "Awake" im August auf Blu-ray Disc. Der Medizin-Thriller mit Hayden Christensen, Jessica Alba und Terrence Howard aus dem Jahr 2007 erscheint am 29.08.2024 als Blu-ray Disc/DVD-Mediabook. Es stehen zwei Cover-Varianten zur Auswahl.

Awake - Mediabook (Blu-ray Disc)

Bildformat: 2,35:1

Ton: Deutsch DD 2.0 Englisch DD 2.0

Untertitel: -

Bonusmaterial:

- Original Trailer, deutscher Trailer

- Audiokommentar von Regisseur Joby Harold

- Making of Under the Knife & Behind the Camera

- Storyboard-Film-Vergleich

- Deleted Scenes mit opt. Kommentar vom Regisseur

- umfangreiche Bildergalerie

- Programmtrailer

