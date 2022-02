News

"Venom" & "Venom - Let There Be Carnage" erscheinen als Blu-ray Disc-Doppelpack

Sony veröffentlicht ein Blu-ray Disc-Doppelset mit "Venom" und "Venom: Let There Be Carnage". Die "2 Movie Collection" erscheint am 12.04.2022 mit den bereits einzeln erhältlichen Filmen auf Blu-ray Disc. Ein Ultra HD Blu-ray-Doppel-Set ist nicht geplant.

