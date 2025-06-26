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"Van Halen: Balance" erscheint als "Expanded Edition" mit Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP
26.06.2025 (Karsten Serck)
Rhino/Warner Music veröffentlicht "Van Halen: Balance" als "Expanded Edition" mit zwei CDs, zwei LPs und einer Blu-ray Disc. Das Set enthält das remasterte Studio-Album aus dem Jahr 1995 mit zusätzlichen B-Seiten und einem Live-Konzert aus dem Londoner Wembley-Station. Auf der Blu-ray Disc sind noch Promo-Videos und eine Live-Aufnahme dabei. Die "Expanded Edition" wird auch als einfache Doppel-CD und Doppel-LP angeboten und ist zusätzlich als "Orange Vinyl"-Sonderedition erhältlich.
Der Verkaufsstart ist für den 15.08.2025 geplant.
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