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"Van Halen: Balance" erscheint als "Expanded Edition" mit Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Rhino/Warner Music veröffentlicht "Van Halen: Balance" als "Expanded Edition" mit zwei CDs, zwei LPs und einer Blu-ray Disc. Das Set enthält das remasterte Studio-Album aus dem Jahr 1995 mit zusätzlichen B-Seiten und einem Live-Konzert aus dem Londoner Wembley-Station. Auf der Blu-ray Disc sind noch Promo-Videos und eine Live-Aufnahme dabei. Die "Expanded Edition" wird auch als einfache Doppel-CD und Doppel-LP angeboten und ist zusätzlich als "Orange Vinyl"-Sonderedition erhältlich.

Der Verkaufsstart ist für den 15.08.2025 geplant.

bereits erhältlich:

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