News

Fortress Seating Heimkino-Sitzmöbel - Probesitzen im HiFi Forum Baiersdorf

Bildquelle: Fortress Seating / HiFi Forum Baiersdorf

Heimkino-Sitzmöbel par excellence bietet der US-amerikanische Hersteller Fortress Seating und steht bereits seit Jahrzehnten für höchsten Sitzkomfort beim Heimkino-Entertainmentgenuss. Ausgezeichnete Verarbeitungsqualität und ein zeitlos schickes Design stehen ebenfalls im Fokus. Zweifellos zählt das Unternehmen zu den renommiertesten Produzenten individuell konfigurierbarer Sitzgelegenheiten fürs Heimkino. Darunter motorisierte Recliner mit präzisen Verstellmöglichkeiten, LED-Beleuchtung sowie Komfort-Features wie integrierte Getränkehalter und Tabletts. Wer möchte, kann sich seinen perfekten Platz am Sweet Spot auch gänzlich maßfertigen lassen.

Mit den Modellen Fortress Odeon, Fortress Laurent, Fortress Dakota, Fortress Matinee und Fortress CineMilano reicht es von Purismus im zeitlos eleganten Stil bis hin zum Inbegriff von Luxus und Komfort. Wie entspannt man wirklich auf den einzelnen Heimkino-Sesseln sitzt, davon kann man sich im HiFi Forum Baiersdorf bei Nürnberg persönlich überzeugen. Alle Fortress-Modelle stehen - auf Anfrage - zum Probesitzen bereit:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.