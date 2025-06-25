News

Amazon Music Unlimited jetzt inklusive Audible-Hörbücher

Amazon bietet ab sofort für Abonnenten von Amazon Music Unlimited auch den Zugriff auf Audible-Hörbücher an. Jeden Monat kann ein Premium-Hörbuch aus dem Audible-Angebot genutzt werden. Über die Amazon Music-App stehen über 91.000 deutschsprachige Titel zur Auswahl, die Teil des weltweiten Katalogs mit mehr als 900.000 Hörbüchern sind. Wer Audible in vollem Monat nutzen möchte, benötigt weiterhin ein separates Abo.

