News

Universal Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs mit 20% Rabatt im Plaion Shop

Plaion Pictures eröffnet im eigenen Shop die Universal Pictures Labelwelt und bietet aus diesem Anlass zahlreiche Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs von Universal zu reduzierten Preisen mit mindestens 20% Rabatt an. Sparfüchse können sich zusätzlich 10% Rabatt auf den gesamten Warenkorb sichern, wenn der Mindestbestellwert 100 EUR oder höher ist und darin mindestens eine Edition von Universal Pictures enthalten ist:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.