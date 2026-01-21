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"Primitive War" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Primitive War" m März auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der australische Science Fiction Action-Thriller über eine US-Spezial-Einheit im Vietnamkrieg, die während einer geheimen Mission ins Visier prähistorischer Dinosaurier gerät, erscheint am 27.03.2026 fürs Heimkino. Alle Blu-ray-Varianten werden mit DTS HD 5.1-Ton für die Originalfassung und die deutsche Synchro ausgestattet sein.

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