News

Universal: "Sing - Die Show Deines Lebens" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes und bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal bietet "Sing - Die Show Deines Lebens" (Sing 2) jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und Apple iTunes an. Bei Apple wird neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützt und darüber hinaus steht der englische Originalton in Dolby Atmos zur Verfügung.

"Sing - Die Show Deines Lebens" erscheint am 07.04.2022 auch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

Beide Blu-ray-Varianten werden mit einer deutschen und englischen Dolby Atmos-Tonspur ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. zwei "Mini Movies" sowie zahlreiche Making of-Featurettes geplant.

Der erste "Sing"-Film aus dem Jahr 2016 wurde neben der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray auch als Blu-ray 3D veröffentlicht. Eine Blu-ray 3D-Version von "Sing - Die Show Deines Lebens" ist aber nicht geplant.

bereits erhältlich:

Sing - Die Show Deines Lebens (4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Anzeige

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Mini-Movie: Nur für Gunters Augen, Tierisch anziehend /

Outtakes/ Die Animatoren/ Zum Mitsingen: Let's Go Crazy, Break Free, A Sky Full Of Stars, Could Have Been Me, I Say A Little Prayer, I Still Haven't Found What I'm Looking For/ Wie man tanzt & mehr: Wie man Zu Sing 2 tanzt, Bühnendesign 101, Schminke, Mikros, Kostüme, Requisiten / Die Original-Stimmen: Matthew McConaughey als Buster Moon, Reese Witherspoon als Rosita, Taron Egerton als Johnny, Tori Kelly als Meena, Nick Kroll als Gunter, Garth Jennings als Miss Crawly/

Aus dem Zeichenraum: Gespräch mit Tori Kelly, Choreografie, Freunde und Familie,

Kostüme von Rodarte, Aufbau einer Szene – Die Busszene, Aufbau Einer Szene – Das Fahrrad, Vom Scratch zur Stimme, Singen/ Zeichenkurs: Buster Moon, Ash, Johnny, Miss Crawly, Clay Calloway

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.