SciFi-Klassiker "Unfall im Weltraum" erscheint auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht "Unfall im Weltraum" (Journey to the far side of the sun) auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Klassiker von Robert Parrish aus dem Jahr 1969 über die Reise zu einem Planeten auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne erscheint am 15.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u. a. ein Audiokommentar mit Autor und Produzent Gerry Anderson sowie alternative Szenen aus der britischen Fassung geplant.

