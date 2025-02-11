News

"Maria" mit Angelina Jolie erscheint auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Maria" auf Blu-ray Disc. Das Biopic mit Angelina Jolie über die Operndiva Maria Callas läuft seit dem 06.02.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 19.06.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

