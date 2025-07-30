News

"Under Fire" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Under Fire" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von "Werewolves"-Regisseur Steven C. Miller über zwei Undercover-Agenten, die nach einem geplatzten Drogendeal zusammen arbeiten müssen, erscheint am 26.09.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein.



