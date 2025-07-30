News

Focal Inzahlungnahme-Aktion im HiFi Forum Baiersdorf

Bildquelle: Focal / HiFi Forum Baiersdorf

Beim Kauf neuer Lautsprecher lässt sich im HiFi Forum Baiersdorf aktuell bares Geld sparen! Aktuell läuft eine attraktive Focal-Inzahlungnahme-Aktion. Wer also noch alte Focal-Lautsprecher zuhause stehen hat und ein Austausch ohnehin in naher Zukunft angedacht war, für den ist jetzt der richtige Zeitpunkt!

Um von der Aktion zu profitieren, bringt man seine gebrauchten Lautsprecher mit ins HiFi Forum Baiersdorf. Das Team bewertet den Zustand und den Wert der Altgeräte - der Betrag wird dann direkt vom Kaufpreis der neuen Focal-Lautsprecher abgezogen. Dabei sind bis zu 30% Rabatt möglich!

Alle Infos direkt hier:

Die Aktion läuft bis zum 30. September 2025 im HiFi Forum Baiersdorf.

Focal Lautsprecher stehen für enorme Klangperformance, edles Design und Langzeit-Haltbarkeit. Hier trifft französische Ingenieurskunst auf noble Optik und feinste Klangkultur. Im HiFi Forum Baiersdorf stehen alle Modelle auf Anfrage zum Probehören bereit. Natürlich kann man sich auch jederzeit bei Fragen zu den Lautsprechern melden und einen Beratungstermin vereinbaren - im Ladengeschäft, aber auch im eigenen Zuhause!

Das HiFi Forum Baiersdorf findet man hier:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 606290

https://www.hififorum.de/

