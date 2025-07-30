News

JD.com übernimmt Media Markt & SATURN

Media Markt und SATURN werden von JD.com übernommen. Der chinesische Handelskonzern macht den Aktionären der Muttergesellschaft Ceconomy ein Übernahmeangebot von 4,60 EUR pro Aktie. Die Zustimmung von Großaktionären wie Haniel, Beisheim, Freenet und Convergenta für rund 32% des Aktienkapitals wurden bereits abgegeben. Auch nach der Übernahme soll Convergenta, die Beteiligungsgesellschaft der Media Markt-Gründerfamilie Kellerhals, weiterhin einen Anteil von rund 25,4% an Ceconomy behalten. Im Rahmen der Transaktion soll es keine betriebsbedingten Kündigungen oder Schließungen von Standorten geben.

Die Übernahme soll vor allem dem Wachstum in Europa dienen und Ceconomy weiterhin seine eigenen IT-Systeme nutzen. Parallel dazu will JD.com eine eigenständige europäische Technologieplattform aufbauen, die ähnliche Funktionen wie die Plattform in China bieten soll. JD.com verkauft in China nicht nur Elektronik sondern u.a. auch Haushaltswaren und Modeartikel. Ob die Übernahme auch Auswirkungen auf das Sortiment von Media Markt und SATURN haben wird, bleibt offen.

