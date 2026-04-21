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TÜV Rheinland zertifiziert Samsungs TV- und Soundbar-Portfolio 2026

Bildquelle: Samsung

Samsung hat für sein TV- und Soundbar-Line-up 2026 umfassende Nachhaltigkeitszertifizierungen vom TÜV Rheinland erhalten. Insgesamt 34 Geräte wurden ausgezeichnet, ein deutliches Signal für die wachsende Bedeutung von CO2-Reduktion im Premium-Segment.

14 Modelle, darunter aktuelle OLED-TVs, „The Frame Pro“ und die Flaggschiff-Soundbar HW-Q990H, tragen das Label „Product Carbon Reduction“. Weitere 20 Geräte, darunter Micro RGB- und Mini-LED-TVs, erhielten die „Product Carbon Footprint“-Zertifizierung. Während Letztere die CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg bewertet, bestätigt das „Carbon Reduction“-Label zusätzlich eine nachweisliche Reduktion gegenüber den Vorgängermodellen.

Samsung unterstreicht seine langfristige Ausrichtung auf nachhaltigere Produktentwicklung. Bereits seit 2021 baut der Hersteller sein Portfolio entsprechend zertifizierter Geräte kontinuierlich aus. Mit der aktuellen Generation zeigt sich, dass Nachhaltigkeit zunehmend fester Bestandteil moderner TV- und Audio-Technologien wird – auch im Premium-Bereich.

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