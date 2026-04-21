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Wharfedale erweitert Heritage-Serie um passenden Center-Speaker

Bildquelle: Wharfedale

Mit dem Wharfedale Heritage Centre ergänzt Wharfedale seine Heritage-Serie um einen dedizierten Center-Lautsprecher. Das Modell richtet sich an Nutzer, die ihre bestehenden Lautsprecher wie Linton, Super Linton oder Denton in ein klanglich stimmiges Mehrkanal-Setup integrieren möchten.

Der Heritage Centre ist als Drei-Wege-Lautsprecher konzipiert und kombiniert eine 25mm Hochtonkalotte mit einem 50mm Mitteltöner und zwei 165mm Kevlar-Tieftönern. Ziel ist eine präzise, natürliche Sprachwiedergabe, die sich nahtlos in die Frontbühne einfügt, sowohl bei Filmton als auch bei Musik.

Die Abmessungen betragen 250 x 550 x 320 mm (HxBxT mit Anschlüssen). Der Wirkungsgrad liegt bei 90dB, die empfohlene Verstärkerleistung bei 25-150 Watt. Wharfedale gibt den Frequenzbereich mit 54Hz - 20kHz (+/-3dB) an. Die Übergangsfrequenzen liegen bei 900Hz und 2.7kHz.

Wharfedale Heritage Center (Black Oak)

Wie die übrigen Modelle der Serie setzt Wharfedale auf eine resonanzoptimierte Bassreflex-Gehäusekonstruktion. Der Lautsprecher ist bewusst so abgestimmt, dass er sich tonal homogen in bestehende Heritage-Setups einfügt und soll sich klanglich nicht in den Vordergrund zu spielen.

Auch optisch bleibt er der Linie treu: Erhältlich ist der Heritage Centre in den klassischen Ausführungen Walnut, Mahogany und Black Oak mit stoffbespannter Front.

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Preis und Verfügbarkeit

Der Wharfedale Heritage Centre ist ab Mai 2026 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 799 Euro.

Weitere Infos unter:

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