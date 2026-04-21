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"WM-Angebote" bei Media Markt & SATURN
21.04.2026 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Der Media Markt und SATURN beginnen den Warm-Up zur Fußball-WM und präsentieren u.a. Fernseher von LG, Samsung, Philips und Sony zu reduzierten Preisen. Für Fernseher ab 75 Zoll Bilddiagonale ist außerdem auch die Gratis-Lieferung inklusive:
- "WM-Angebote" bei MediaMarkt.de (bis 30.04.)
- "WM-Angebote" bei SATURN.de (bis 30.04.)
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Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.