"Trolls - Gemeinsam stark" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Trolls - Gemeinsam stark" am 11.01.2024 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit englischem Dolby Atmos und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Im Unterschied zu "Trolls World Tour" wird "Trolls - Gemeinsam stark" nicht auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray 3D erscheinen.

bereits erhältlich:

Trolls - Gemeinsam stark (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1 Widescreen in High Definition

Ton: Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch, Spanisch, Katalanisch), Dolby Atmos (Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch, Italienisch

Bonusmaterial

- Mit mehr als 60 Minuten Bonusmaterial!

- Audiokommentar mit Produzentin Gina Shay, Co-Regisseur Tim heitz, Head of Story Colin Jack, Szenenbildner Ruben Perez Reynoso und Visual Effects Supervisor Marc J. Scott (OmU)

- Mitsing-Version (auf Englisch)

- Es gehör’n drei dazu (deutsches Audio)

- Unveröffentlichte Szenen mit Einführung von Head of Story Colin (OmU)

- Lustige Aufnahmesessions (OmU)

- Hi, Hi, Hi (OmU)

- Die Band entsteht (OmU)

- Wieder vereint (OmU)

- Die Animation von Trolls (OmU)

- Zeichenstunde (OmU)

- Knuddel-Armbänder basteln (OmU)

