"Babylon 5 - The Complete Series" erscheint auf Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Babylon 5" auf Blu-ray Disc. In den USA soll die komplette Science-Fiction-Serie aus den Jahren 1993-1998 inklusive dem Pilotfilm "The Gathering" am 05.12.2023 auf Blu-ray Disc erscheinen. Für Deutschland ist bislang noch kein VÖ-Termin bekannt.

Warner hatte "Babylon 5" bereits für den Streaming-Dienst HBO Max remastert und laut Serien-Schöpfer J. Michael Straczynski soll das Blu-ray Disc-Set die gleichen überarbeiteten Versionen mit einer voraussichtlich etwas höheren Bitrate nutzen. Für das Remastering wurden alle fünf Staffeln vom Original Film-Negativ in 4K abgetastet und auf HD-Auflösung herunterskaliert. Dabei wurden Kratzer entfernt, eine Farbkorrektur vorgenommen und CGI-Effekte auf HD-Auflösung hochskaliert.

Während die Serie in 16:9 auf DVD veröffentlicht wurde, werden die remasterten Versionen im Original 4:3-Format präsentiert und sollen mit diesem Bildseitenverhältnis auch auf Blu-ray Disc erscheinen.

