Erster Trailer für Clint Eastwoods "Juror #2" online

Warner hat den ersten Trailer für "Juror #2" veröffentlicht:

Der voraussichtlich letzte Film unter der Regie von Clint Eastwood nach "Cry Macho" soll am 02.01.2025 in den deutschen Kinos starten und handelt von einem Mann, der in eine Gerichts-Jury bei einem Mord-Prozess berufen wird und feststellt, dass er möglicherweise selbst der Täter sein könnte.

