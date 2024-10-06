News

Science Fiction-Film "AIRE - Die letzte Zuflucht" bald auf Blu-ray Disc

Pandastorm veröffentlicht "AIRE - Die letzte Zuflucht" im Oktober auf Blu-ray Disc. Der Science-Fiction-Film aus der Dominikanischen Republik wird ab dem 25.10.2024 mit deutschem und spanischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

Offizielle Synopsis:

Nach einem großen Krieg ist die Welt durch Bio-Waffen verseucht und unbewohnbar. Einige wenige kämpfen ums Überleben, darunter die Biologin Tanja (Sophie Gómez), die mit Hilfe der KI Vida (Paz Vega) das Aussterben der Menschheit abwenden will, indem Tanja versucht sich tief unter der Erde selbst zu befruchten. Die unerwartete Ankunft eines rätselhaften Reisenden (Jalsen Santana) bringt nicht nur Spannungen in Tanjas und Vidas Beziehung, sondern wirft auch Fragen nach Vertrauen und Einsamkeit auf.

