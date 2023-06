News

TIDAL startet Hi Res Audio-Streaming mit FLAC

TIDAL beginnt mit dem Streaming von Musik in Hi Res Audio-Qualität im FLAC-Format. Bislang setzte TIDAL dabei in erster Linie auf MQA sowie Dolby Atmos und Sony 360 Reality Audio für Musik mit 3D Audio-Abmischung. Mit dem Start von "HiRes FLAC" erweitern sich jetzt die Möglichkeiten für die Abonnenten, Musik mit bis zu 24 Bit und 192 kHz hören zu können.

Vor dem Rollout für alle Abonnenten wird "HiRes FLAC" laut TIDAL-Chef Jesse Dorogusker zunächst nur für Nutzer der Beta-App im Early Access Program (EAP) für iOS angeboten, die "Max" als bestmögliche Wiedergabestufe eingestellt haben.

Derzeit sollen bereits über sechs Millionen Songs in "HiRes FLAC" bei TIDAL verfügbar sein. Voraussichtlich ab August soll das neue Format für alle HiFi Plus-Abonnenten von TIDAL nutzbar sein.

