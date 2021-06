News

"They Want Me Dead" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video

Warner bietet "They Want Me Dead" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video an.

Der neue Thriller von Taylor Sheridan (Sicario) mit Angelina Jolie kommt in Deutschland nicht mehr ins Kino sondern wird ab dem 03.06. bei verschiedenen Online-Plattformen direkt zum Kauf und Verleih angeboten. Außerdem wird "They Want Me Dead" bei Sky Cinema ausgestrahlt und soll auch bei Sky Q und dem Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar sein.

Die Ultra HD-Version von "They Want Me Dead" kostet bei Amazon Prime Video 12,99 EUR zum Verleih oder 17,99 EUR zum Kauf.

Die Blu-ray Disc & DVD von "They Want Me Dead" wird am 19.08.2021 veröffentlicht. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.