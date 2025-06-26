News

"The Weeknd: Hurry Up Tomorrow" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Hurry Up Tomorrow" auf Blu-ray Disc. Der als Begleit-Film zum gleichnamigen Album von The Weeknd mit Abel Tesfaye und weiteren Darstellern wie Jenna Ortega entstandene Musik-Thriller wurde im Mai für kurze Zeit im Kino präsentiert und erscheint am 12.09.2025 voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

