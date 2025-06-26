Firmware-Update für Burmester 232 Vollverstärker
Bildquelle: Burmester / HiFi Forum Baiersdorf
Unter dem Motto "Mehr Upgrade als Update" hat Burmester das aktuelle Software-Update für den Burmester 232 Vollverstärker veröffentlicht. In Kombination mit der neu abgestimmten Burmester Conduct App soll man bezüglich des Bedienkomforts, der Flexibilität und der Klangqualität klare Vorteile nachvollziehen können.
Neue Funktionen in der Übersicht:
- Qobuz Connect Integration
- "USB-Gadget-Eingang" - direkt den PC/Mac anschließen und die Signalverarbeitung dem 232 überlassen
- Software Surround Passthrough für nahtlose Heimkino-Integration
- Phasenumschaltung der XLR-Eingänge
- Message System: Wichtige Mitteilungen werden direkt am Gerät angezeigt, darunter neue Funktionen, Software-Versionen oder Systeminfos
- Internetradio – Volltextsuche & Favoriten
- Schaltbare Lautstärkeregelung am Vorverstärkerausgang - fest oder geregelt
Verbesserungen in der Burmester Conduct App (lt. Hersteller):
- Performance-Steigerung für flüssigeres Handling
- Stabilitäts- und Geschwindigkeitsverbesserungen
- Multidevice-Readiness: vorbereitet für mehrere Burmester-Komponenten
- Zukunftssichere Architektur für kommende Features
Achtung: Bei der Installation muss zwingend zuerst die Burmester Conduct App auf Version 2.1 aktualisiert werden. Erst danach wird das Software-Update 2.60 auf dem Burmester 232 durchgeführt. Ältere App-Versionen sind mit der neuen Geräte-Software nicht kompatibel.
HiFi Forum Baiersdorf
Gerne kann man sich im HiFi Forum Baiersdorf von allen Vorteilen und Vorzügen der Burmester Komponenten überzeugen. Alle Modelle stehen hier - auf Anfrage - zum Probehören bereit. Als Fachpartner hilft das HiFi Forum auch bei der Geräte-Aktualisierung und stellt die neuen Funktionen im persönlichen Gespräch oder im Hörraum direkt vor.
- HiFi Forum GmbH
- Breslauer Str. 29
- 91083 Baiersdorf bei Nürnberg
- Telefon: +49 9133 60629-0
- https://www.hififorum.de
