News

Firmware-Update für Burmester 232 Vollverstärker

Bildquelle: Burmester / HiFi Forum Baiersdorf

Unter dem Motto "Mehr Upgrade als Update" hat Burmester das aktuelle Software-Update für den Burmester 232 Vollverstärker veröffentlicht. In Kombination mit der neu abgestimmten Burmester Conduct App soll man bezüglich des Bedienkomforts, der Flexibilität und der Klangqualität klare Vorteile nachvollziehen können.

Neue Funktionen in der Übersicht:

Qobuz Connect Integration

"USB-Gadget-Eingang" - direkt den PC/Mac anschließen und die Signalverarbeitung dem 232 überlassen

Software Surround Passthrough für nahtlose Heimkino-Integration

Phasenumschaltung der XLR-Eingänge

Message System: Wichtige Mitteilungen werden direkt am Gerät angezeigt, darunter neue Funktionen, Software-Versionen oder Systeminfos

Internetradio – Volltextsuche & Favoriten

Schaltbare Lautstärkeregelung am Vorverstärkerausgang - fest oder geregelt

Verbesserungen in der Burmester Conduct App (lt. Hersteller):

Performance-Steigerung für flüssigeres Handling

Stabilitäts- und Geschwindigkeitsverbesserungen

Multidevice-Readiness: vorbereitet für mehrere Burmester-Komponenten

Zukunftssichere Architektur für kommende Features

Achtung: Bei der Installation muss zwingend zuerst die Burmester Conduct App auf Version 2.1 aktualisiert werden. Erst danach wird das Software-Update 2.60 auf dem Burmester 232 durchgeführt. Ältere App-Versionen sind mit der neuen Geräte-Software nicht kompatibel.

Anzeige



HiFi Forum Baiersdorf

Gerne kann man sich im HiFi Forum Baiersdorf von allen Vorteilen und Vorzügen der Burmester Komponenten überzeugen. Alle Modelle stehen hier - auf Anfrage - zum Probehören bereit. Als Fachpartner hilft das HiFi Forum auch bei der Geräte-Aktualisierung und stellt die neuen Funktionen im persönlichen Gespräch oder im Hörraum direkt vor.

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.