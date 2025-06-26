News

HDMI Forum veröffentlicht HDMI 2.2-Spezifikation

Bildquelle: HDMI Forum

Das HDMI Forum, Inc. gab heute die Veröffentlichung der Version 2.2 der HDMI-Spezifikation bekannt. Die höhere Bandbreite von 96 GBit/s und die HDMI Fixed Rate Link-Technologie der nächsten Generation sollen optimale AV-Signalübertragung für zahlreiche Geräteanwendungen bereitstellen. In der HDMI 2.2-Spezifikation werden höhere Auflösungen und Bildwiederholraten unterstützt, außerdem unkomprimierte vollchromatische Formate:

12K-Auflösung mit 120Hz Bildwiederholrate

16K-Auflösung mit 60Hz Bildwiederholrate

8K-Auflösung mit 60Hz / 4:4:4 (10- und 12-Bit)

4K-Auflösung mit 240Hz / 4:4:4 (10- und 12-Bit)

„Das HDMI Forum ist stolz darauf, die neue HDMI 2.2-Spezifikation zu veröffentlichen, die noch leistungsfähigere Fähigkeiten und Funktionen für spannende und beeindruckende neue Lösungen und Produkte ermöglicht“, so Chandlee Harrell, Präsident des HDMI Forums. „Und mit der Einführung des neuen Funktionsnamens Ultra96 können Verbraucher und Endnutzer sicherstellen, dass die maximale Bandbreite ihres Produkts unterstützt wird.“

"Ultra96" zeigt somit an, dass ein Produkt die maximale Bandbreite von 64GBit/s, 80 GBit/s oder 96Gbit/s gemäß der HDMI 2.2-Spezifikation unterstützt. Dabei ist auch das entsprechende Ultra96 HDMI-Kabel notwendig.

Ebenfalls in der neuen Spezifikation enthalten ist das Latency Indication Protocol (LIP) zur Verbesserung der Audio- und Videosynchronisation.

Anzeige



Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.