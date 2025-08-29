News
"The Rocky Horror Picture Show" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
29.08.2025 (Karsten Serck)
Disney veröffentlicht "The Rocky Horror Picture Show" auf Ultra HD Blu-ray. Der Klassiker von Jim Sharman mit Tim Curry und Susan Sarandon erscheint zum 50-jährigen Jubiläum am 31.10.2025 als limitiertes Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschen Untertiteln ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audiokommentar von Richard O’Brien und Patricia Quinn, ein alternativer Filmanfang in schwarz-weiß und mehrere Making of-Featurettes geplant.
- The Rocky Horror Picture Show - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Rocky Horror Picture Show - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.