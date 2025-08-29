News

"Caught Stealing" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "Caught Stealing" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Gangster-Thriller von Darren Aronofsky mit Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz und Liev Schreiber läuft ab dem 28.08.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Winter auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit HDR10/Dolby Vision, einem englischen Dolby Atmos-Mix und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

