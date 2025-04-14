News

"The Ritual" mit Al Pacino erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Ritual" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Al Pacino über zwei Priester, die eine junge Frau durch Exorzismen von einer finsteren Macht befreien wollen, erscheint am 11.07.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.

