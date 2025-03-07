News

Sony senkt Preis für PlayStation VR2-Brille (Update)

Sony reduziert den Preis für die PlayStation VR2-Brille. Das ursprünglich Ende 2022 für 599,99 EUR erschienene VR-Headset wird ab März 2025 zur neuen unverbindlichen Preisempfehlung von 449,99 EUR angeboten. Zum gleichen Preis soll dann auch das "PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle" verkauft werden.

Außerdem unterstützt die PlayStation VR2 mit einem kürzlich veröffentlichten Update nun das Handtracking mit geringer Latenz, was die Entwicklung von Spielen ermöglicht, die die Handposition und -bewegung des Spielers mittels Kameras im PS VR2-Headset nachverfolgen können. So werden z.B. intuitive Steuerelemente in Spielen wie "Waltz of the Wizard" unterstützt.

Update: Die PlayStation VR2 ist ab sofort zum neuen Preis von 449,99 EUR im Handel erhältlich.

