"The Northman" erscheint mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "The Northman" im Juli auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Wikinger-Rache-Epos von Robert Eggers (The Witch, Der Leuchtturm) mit Alexander Skarsgård, Nicole Kidman und Ethan Hawke soll am 07.07.2022 fürs Heimkino erscheinen.

Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc werden mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Als-Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar des Regisseurs, mehrere Making of-Featurettes sowie über 12 Minuten Deleted und Extended Scenes geplant.

Neben den Standard-Editionen erscheint "The Northman" auch als Steelbook auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

The Northman (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,00:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Filmkommentar

Unveröffentlichte/erweiterte Szenen

Ein zeitloses Epos

Die Geschichte der Wikinger

Amleths Weg vom Jungen zum Mann

Der Dreh des Überfalls

Das Knattleikr-Spiel

Eine nordische Landschaft

The Northman (Blu-ray Disc)

